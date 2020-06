Lombardia: Majorino (Pd), Fontana e soci non possono gestire fondi del Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fontana e soci non hanno le carte in regola per gestire i fondi derivanti dal Mes”. Lo sostiene in una nota l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino. “Non tanto - spiega l’ex assessore milanese - perché molti di loro non li vogliono (a cominciare da Salvini) ma per il disastro che hanno combinato, disastro sanitario e organizzativo”. “Se giungono da Europa miliardi per il sistema sociosanitario è importante che non finiscano in sprechi e pasticci”, conclude Majorino. (com)