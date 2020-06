Messico: coronavirus, prime parziali riaperture a Città del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Città del Messico inizia a sperimentare da domani un primo ritorno alle attività dopo le serrate disposte per il contagio del nuovo coronavirus. Per la capitale del paese si è accesa la luce "arancione" del "semaforo" a quattro colori istituito dal governo di Andres Manuel Lopez Obrador per misurare il grado di intensità dell'emergenza sanitaria e le relative aperture. Passato il periodo peggiore del "rosso", nel centro storico della città i negozi riaprono al 50 per cento delle loro capacità e vengono istituite strade per la sola circolazione dei pedoni. In pratica i 21mila esercizi commerciali che tornano in attività - unendosi ai circa 6.000 che forniscono servizi e prodotti essenziali e che non hanno mai chiuso - apriranno a giorni alterni e rispettando, nei fine settimana, una disciplina oraria legata si numeri civici. Il pacchetto di misure che rimette la città in moto prevede anche interventi sulla viabilità, dispositivi per la risposta alle emergenze sanitarie e regole per le attività nei centri commerciali. Un passo compiuto grazie alla diminuzione di intubati e ricoveri registrati negli ultimi 15 giorni, ma che potrebbe essere azzerato nel caso i malati di Covid-19 tornino ad occupare oltre il 65 per cento dei posti letto disponibili negli ospedali. (segue) (Mec)