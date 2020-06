Messico: coronavirus, prime parziali riaperture a Città del Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese nordamericano ha avviato formalmente il percorso per il ritorno alla "nuova normalità" a inizio giugno, ma fa ancora i conti con un momento relativamente acuto della crisi sanitaria. A tutto il 28 giugno in Messico si contano 216.852 casi di contagio e 26.648 morti. Numeri che fanno del Messico il secondo paese dell'America latina per numero di contagi e che hanno permesso sin qui il via su tutto il territorio nazionale all'edilizia, alle attività minerarie e al settore automobilistico, divenuti comparti essenziali al pari di altri - quali alimentare e farmaceutico - che non hanno mai chiuso. La progressiva riapertura viene come detto organizzata con una gradualità stato per stato, legata all'evoluzione dei contagi. (segue) (Mec)