Kosovo: oggi discorso del presidente Thaci dopo accusa della Procura speciale dell'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci rivolgerà oggi un appello dopo essere stato accusato per crimini di guerra dalla Procura speciale dell'Aia, che indaga sulle azioni dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). L'appello di Thaci dovrebbe avvenire questa sera alle ore 20. Secondo alcuni media di Belgrado, il presidente Thaci potrebbe annunciare le sue dimissioni. Nelle scorse settimane, già prima dell'accusa da parte della Procura speciale dell'Aia, lo stesso presidente kosovaro ha annunciato che non intende candidarsi per un nuovo mandato alle elezioni in programma nel 2021. L'accusa formale nei confronti di Thaci ha determinato nell'immediato il fallimento del tentativo degli Usa di rilanciare il processo di dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Kop)