Kosovo-Albania: premier Rama oggi in visita a Pristina

- Il primo ministro albanese Edi Rama si recherà oggi in visita in Kosovo. Lo riferiscono fonti del portale d'informazione kosovaro "Indeksonline". Rama dovrebbe incontrare il presidente kosovaro Hashim Thaci, la presidente del parlamento Vjosa Osmani, il primo ministro Avdullah Hoti e i leader politici dei principali partiti. La visita avviene a pochi giorni dall'accusa formale contro Thaci da parte della Procura speciale dell'Aja che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Rama ha definito questo atto "un attacco contro il Kosovo e contro l'albanesismo". Il premier albanese ha accusato la comunità internazionale di aver fallito nel rispondere ai crimini di guerra della Serbia, mentre il Kosovo è stato perseguito "come un aggressore" nonostante sia stato "vittima" del conflitto degli anni Novanta.(Kop)