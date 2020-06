Bosnia-Croazia: ministri Esteri a colloquio su restrizioni al transito transfrontaliero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turkovic ha invitato tutti i paesi della regione ad un'attitudine positiva in materia di turismo, viaggi di lavoro ed opportunità commerciali. Il ministro della Sanità croato, Vilija Beros, ha giustificato nelle scorse ore quanto accaduto evidenziando che Zagabria impone l'obbligo di autoisolamento per 14 giorni ai cittadini di quasi tutti i paesi dei Balcani occidentali. Le autorità croate hanno infatti introdotto nuovamente a partire dalla mezzanotte del 24 giugno l'obbligo di autoisolamento per chi proviene da Serbia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord. La decisione è stata presa alla luce dell'aumento del numero di persone contagiate dal Covid-19 in Croazia nelle ultime settimane. I contagi, secondo le autorità sanitarie, sono dovuti in gran parte all'importazione di casi dai paesi sopra indicati. (Seb)