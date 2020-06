Speciale infrastrutture: Serbia, premier Brnabic, meritiamo di entrare nell'Ue prima del 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha poi reso noto che uno dei temi di discussione è stato il settore delle infrastrutture e la connettività all'interno della regione. Un altro argomento, sempre secondo quanto riferito da Vucic, è stato quello degli aiuti finanziari in arrivo da Bruxelles. "Uno è costituito dai fondi Ipa, e non si tratta di piccole somme. L'altro è un sistema di garanzie, e anche in questo caso si tratta di una grande somma", ha spiegato Vucic. Riguardo al dialogo con Pristina, Vucic ha detto di aspettarsi una ripresa dei negoziati fra due o tre settimane. Il dialogo con Pristina, ha osservato il presidente serbo, è stato un tema affrontato durante tutti gli incontri avuti nell'arco della giornata, compreso quello con l'inviato Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak. (Seb)