Pd: ecco le 10 azioni per cambiare la sanità (2)

- La nota poi prosegue: "Ed ancora: per una sanità che si prende cura del presente occorrerà modernizzare e adeguare degli ospedali, per aumentare posti letto anche in terapia intensiva e investire in tecnologie in grado di ridurre le liste d’attesa. Aumentare, poi, gli investimenti nel personale sanitario e adeguare gli stipendi dei sanitari con quelli degli altri Paesi europei. Più risorse per assumere e formare una nuova generazione di professionisti. Sarà necessario aggiornare i Livelli essenziali di assistenza e garantire l’accesso alle terapie più innovative ed ai piani diagnostici in tutto il territorio nazionale". L'ufficio stampa del Pd conclude: "Infine per una sanità che guarda al futuro bisognerà ampliare le borse di studio per gli studenti meritevoli, ma in difficoltà economiche. Ed aumentare i posti finanziati per gli specializzandi al fine di eliminare l’imbuto formativo e favorire donazioni pubbliche e private per le specializzazioni. Queste le 10 azioni su cui il Partito democratico ha deciso di puntare la sua campagna per un cambio di passo della sanità". (Com)