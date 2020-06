Bolivia: governo ribadisce critiche su data elezioni, "è scelta politica imposta dal Mas"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Produzione della Bolivia, Oscar Ortiz, ha dichiarato che la decisione di disputare le elezioni generali il 6 settembre è stata una decisione esclusivamente di tipo politico e condizionata da presunte pressioni esercitate dal Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales. Ortiz ha quindi rivolto un appello a tenere conto dei rischi derivati dalla pandemia del nuovo coronavirus e riconsiderare la possibilità di spostare la data delle elezioni. "Si tratta di un punto su cui riflettere dato che credo che è stata una scelta nettamente politica imposta dal Mas, che ha tenuto in considerazione solo i suoi interessi e le sue ambizioni di tornare al potere a qualsiasi costo", ha affermato Ortiz in dichiarazioni rilasciate all'emittente "Bolivia Tv". Secondo Ortiz la decisione di confermare le elezioni a settembre "non tiene conto della tutela della vita e la salute dei boliviani". (segue) (Brb)