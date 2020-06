Bolivia: governo ribadisce critiche su data elezioni, "è scelta politica imposta dal Mas" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza i minatori e gli operai si erano detti pronti a portare la Bolivia nel caos se il governo avesse deciso rimandare ulteriormente le elezioni generali. In una conferenza stampa con i media locali, il segretario del Sindacato dei minatori della Bolivia (Fstmb), Orlando Gutierrez, aveva avvertito la presidente ad interim Jeanine Anez che le rimanevano "due strade: la prima è approvare immediatamente la data delle elezioni al 6 settembre; la seconda è la rivolta popolare", affermava Gutierrez in dichiarazioni alla stampa. Sulla stessa linea anche il segretario del Sindacato degli operai (Cob), Juan Carlos Guarachi, secondo il quale, le organizzazioni sociali "sono scontente". (segue) (Brb)