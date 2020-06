Ue: Crimi su Mes, restiamo contrari, fare debito con scostamento di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, dichiara: "Registriamo che alleati di governo insistono sull'adozione del Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Vale lo stesso per il M5s, che continua a confermare la propria linea: il Mes - continua il viceministro all'Interno in una nota - non è uno strumento idoneo e restiamo contrari. Se debito deve essere, allora meglio che avvenga attraverso lo scostamento di bilancio che utilizzando uno strumento che riteniamo non solo inidoneo ma pericoloso".(Com)