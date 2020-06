Slovacchia: ministro Esteri Korcok riceve vicepresidente Commissione Ue Sefcovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, ha avuto un colloquio con il vicepresidente della Commissione europea, il connazionale Maros Sefcovic. Lo comunica lo stesso ministro via Twitter. Sefcovic si trova oggi a Bratislava per una serie di incontri. Prima di Korcok, il vicepresidente della Commissione Ue ha avuto modo di incontrare il governatore della Banca nazionale slovacca, l'ex ministro delle Finanze Peter Kazimir. Il titolare degli Esteri informa che i due hanno "avuto una buona discussione sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e sul Next Generation Eu". Si è parlato anche della conferenza sul futuro dell'Ue e Korcok ha segnalato il desiderio della Slovacchia di "giocare un ruolo attivo" in merito. Sempre oggi Sefcovic avrà occasione di parlare con il vicepremier Stefan Holy e con il sottosegretario agli Esteri Martin Klus. (Vap)