Credito: Pd su Popolare Bari, condivisione unanime di Assemblea segnale di svolta

- A margine della deliberazione dell’Assemblea dei soci della Banca Popolare di Bari, "esprimiamo grande soddisfazione per la chiusura della prima fondamentale fase per il rilancio della Banca Popolare di Bari, segnata dalla decisione pressoché unanime in favore della trasformazione in spa e per il relativo aumento di capitale. Conclusa l’operazione di salvataggio, possiamo guardare al futuro della Popolare con maggiore ottimismo" dichiarano in una nota gli Claudio Mancini e Ubaldo Pagano, membri democratici della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. (segue) (Com)