Migranti: Salvini, governo vuole cancellare decreti Sicurezza mentre nel trevigiano senegalese aggredisce italiano

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto che "mentre il governo spalanca i porti, approva sanatorie e svuotacarceri e pensa di cancellare i decreti Sicurezza, a Mansuè (provincia di Treviso), un senegalese clandestino e con precedenti aggredisce un 30enne italiano ferendolo all’aorta con un forcone. Un pensiero all’uomo ferito - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, sperando che si riprenda in fretta. Questo governo mette l’Italia in pericolo". (Com)