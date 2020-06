Cina: test internazionali di lingua riprenderanno a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test internazionali di competenza linguistica riprenderanno parzialmente in Cina a partire dalla prossima settimana. Lo ha annunciato oggi la National Education Examinations Authority (Neea), agenzia del ministero della Pubblica Istruzione cinese. Il ritmo di ripresa degli esami dipenderà dalla situazione epidemica e dal rispetto dei requisiti per ospitare attività di gruppo da parte dei centri adibiti a tali attività. Gli studenti i cui esami sono stati cancellati saranno rimborsati integralmente, hanno spiegato le autorità. I Graduate management admission test (Gmat) e gli International English language testing system (Ielts) riprenderanno parzialmente il 9 luglio, seguiti dal test di inglese come lingua straniera (Toefl) dall'11 luglio e dal Graduate record examinations (Gre) il 12 luglio. Il TestDaF, che verifica la competenza di un non madrelingua tedesco, in programma per il 4 luglio, verrà annullato. Secondo il ministero della Pubblica istruzione, nel 2018 circa 662.100 studenti cinesi hanno lasciato il paese per studiare all'estero, con un aumento dell'8,8 per cento rispetto all'anno precedente. Un rapporto del 2019 del New Oriental Vision Overseas Consulting di Pechino ha rivelato che Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada sono le principali destinazioni di studio all'estero per i cinesi. (Cip)