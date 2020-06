Decreto Rilancio: Adelizzi (M5s), ok a credito imposta per imprese escluse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio della Camera ha appena approvato un emendamento a prima firma di Cosimo Adelizzi (M5s) che riconosce un "sostegno concreto" alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro, e che "erano rimaste escluse dal decreto Rilancio". Lo riferisce una nota dello stesso Adelizzi. "Si tratta - spiega il parlamentare - di una misura fortemente voluta dal Movimento cinque stelle, grazie alla quale verrà riconosciuto anche a tutte loro un credito d'imposta, in misura del 20 per cento sulle locazioni e del 10 per cento sull'affitto d'azienda. A queste imprese, che a causa dell'emergenza sanitaria sono state costrette a tener chiuse le saracinesche per tutto il periodo del lockdown, consentiamo di restare aperte e alleggerire il peso dei costi d'affitto, salvaguardando così i livelli occupazionali di milioni di lavoratori che rischierebbero il licenziamento". (segue) (Com)