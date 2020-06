Brasile: i conti del governo registrano deficit per 20,5 miliardi di euro a maggio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto della crisi sanitaria sulle prospettive economiche brasiliane sarà pesante anche secondo diversi osservatori nazionali e internazionali. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) il Brasile vedrà la sua economia contrarsi del 9,1 per cento nel 2020. La stima è in linea con quella diffusa dall'Ocse lo scorso 10 giungo. Secondo l'organismo l'economia brasiliana registrerà quest'anno una contrazione del 7,4 per cento, o del 9,1 per cento nel caso di una seconda ondata pandemica. (segue) (Brb)