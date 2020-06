Torino: Pironti, al fianco di Ema Stokholma nel procedimento giudiziaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dj Ema Stokholma spiata con un cellulare sotto la gonna durante la ‘Notte’ di San Giovanni organizzata dalla Città di Torino: di questo si è parlato oggi in Consiglio comunale, a Torino. Due consiglieri di minoranza, Federica Scanderebech e Aldo Curatella, hanno chiesto alla Giunta di Palazzo civico di riferire in merito all’episodio. L’assessore all’innovazione, Marco Pironti, ha confermato la dinamica dell'episodio di molestia sessuale avvenuto durante la sessione di prove dello spettacolo del 24 giugno: “Ema Stokholma è stata uno degli artisti che abbiamo voluto ingaggiare anche per la sua storia personale, legata alle violenze subite assieme al fratello durante l’infanzia. Ema dimostra che con la determinazione si possono sempre raggiungere risultati di rilievo; lei è un simbolo di rivalsa. La Città condanna l'accaduto è garantirà supporto giuridico all'artista nel procedimento giudiziario avviato dalla denuncia“. Alle dichiarazioni di Pironti, hanno fatto seguito gli interventi dei seguenti consiglieri: Federica Scanderebech (Gruppo di minoranza - Rinascita Torino): "È un’artista molto conosciuta e dubito si tratti di una trovata mediatica. Oggi il dibattito in Consiglio è opportuno ed è l'occasione per fare chiarezza sulle scelte future dei fornitori della Città. È grave che l'episodio sia avvenuto in occasione di una delle manifestazioni più importanti organizzate dall'amministrazione comunale". (segue) (Rpi)