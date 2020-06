Torino: Pironti, al fianco di Ema Stokholma nel procedimento giudiziaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aldo Curatella (Gruppo misto di minoranza): "Sono indignato per l'abuso subito da Ema Stokholma e ancora più indignato per la reazione di tutti i presenti, solo di sesso maschile, che hanno cercato di minimizzare l'accaduto, giustificando come una semplice goliardia l'abuso commesso dal tecnico. La sindaca dia seguito alle tante parole dette la Città si costituisca parte civile a sostegno dell'artista, per dare un segnale concreto affinché sia chiaro che simili abusi a Torino non sono tollerati. Ringrazio Ema Stokholma per aver prontamente denunciato l'accaduto, un esempio per ogni donna vittima di abusi". Carlotta Tevere (M5S): "Ringrazio per il chiarimento di oggi da parte della Giunta ed esprimo solidarietà all'artista, avvenuto in un evento festoso organizzato dalla città, e ringrazio Ema per aver sposto immediata denuncia. Al di là del percorso giudiziario che sarà intrapreso esprimo disgusto per l’accadimento, perché si tende a generalizzare, sbagliando, verso il genere maschile". Cinzia Carlevaris (M5S): "Ringrazio l'artista per aver subito denunciato e sensibilizzato l'opinione pubblica verso un episodio di molestia sessuale. Non tacere e non sminuire fatti di tale genere è fondamentale". (Rpi)