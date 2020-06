Puglia: Emiliano, abbiamo deciso di rifinanziare reddito di dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri delle domande pervenute nella piattaforma di Sistema Puglia nella prima giornata ci confermano l'importanza di questa misura regionale per tanti cittadini e famiglie pugliesi. Ne siamo sempre stati convinti e per questo abbiamo deciso di rifinanziare ReD e di renderlo ancora più forte, allargando la platea e aumentando il beneficio economico a 500 euro per un anno". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: "Il reddito di dignità è il principale strumento della Regione Puglia contro la povertà. In 4 anni abbiamo già aiutato oltre 30 mila famiglie pugliesi in condizioni di fragilità economica e sociale. Dopo l'emergenza Covid, il Red riparte con procedure più semplici e un maggiore contributo economico, perché nessun pugliese rimanga indietro". (Ren)