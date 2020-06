Fase 3: Guerra (Anci Lombardia), Comuni tra più pronti e veloci a immettere risorse in sistema economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello nazionale i Comuni investono oltre il 24-25 per cento degli investimenti pubblici e in Regione Lombardia siamo agli stessi livelli quindi i Comuni sono sicuramente uno dei motori essenziali per ripresa che abbiamo davanti". Lo ha detto il presidente di Anci Lombardia, Mario Guerra, intervenendo in collegamento streaming a un approfondimento di Lombardia Notizia sul ‘piano Marshall’ varato dalla giunta regionale. A fronte “di interventi come quello messo in cantiere da Regione Lombardia i Comuni sono anche in grado di essere tra i più pronti e veloci a immettere risorse nel sistema economico-produttivo locale di cui c’è estremamente bisogno. Siamo - ha concluso - in condizioni di fare bene e rapidamente”. (Rem)