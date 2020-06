Frosinone: De Angelis, buon lavoro a Migliorelli confermato presidente Saf e a nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consorzio Asi Frosinone, Francesco De Angelis, in una nota si congratula con Lucio Migliorelli, confermato presidente Saf, e al nuovo consiglio di amministrazione dell'ente. "L'Assemblea dei sindaci - spiega - ha fatto la scelta giusta visto il lavoro svolto da Migliorelli in questi anni. Sono certo che si potrà proseguire, di concerto con i primi cittadini del territorio, nel garantire un servizio di gestione dei rifiuti innovativo, che punti sull'economia circolare e che tuteli l'ambiente e la salute dei cittadini". (Com)