Brexit: diplomatici Ue criticano Frost per aver accettato posizione consigliere sicurezza nazionale

- Alcuni diplomatici dell'Unione europea hanno criticato il capo negoziatore per la Brexit del Regno Unito, David Frost, per aver accettato la posizione di consigliere per la sicurezza nazionale prima del termine dei negoziati. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". David Frost sostituirà Mark Sedwill, che così conclude una carriera trascorsa per oltre 30 anni al servizio dell'esecutivo. Il nuovo ruolo di Frost è stato annunciato il 28 giugno, alla vigilia del primo giorno dei negoziati "intensivi" tra il Regno Unito e l'Ue della durata di un mese. Il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier era stato più volte proposto come presidente della Commissione europea lo scorso anno ma non aveva mai considerato la posizione perché intendeva concentrarsi sui negoziati per la Brexit e sulla prevenzione di un confine duro con l'Irlanda. (segue) (Rel)