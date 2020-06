Brexit: diplomatici Ue criticano Frost per aver accettato posizione consigliere sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Barnier non si è candidato alla presidenza della Commissione per concentrarsi sulla Brexit, ma fare ciò evidentemente non era abbastanza per Frost. C'è così tanta carenza di personale nel Regno Unito che hanno dovuto scegliere il capo negoziatore?", ha detto un diplomatico dell'Unione al "The Telegraph". "Il nostro messaggio questa settimana, ma anche per le prossime settimane ed i prossimi mesi, è quello di intensificare i negoziati in modo da fare i progressi necessari per il raggiungimento di un accordo. Almeno da parte nostra c'è concentrazione totale sulle discussioni", ha affermato un portavoce della Commissione europea. Un portavoce del governo britannico ha assicurato che Frost rimarrà il capo negoziatore per la Brexit fino a che non si raggiungerà un accordo. "Questa rimarrà la sua prima priorità", ha assicurato il portavoce. (Rel)