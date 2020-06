Emilia Romagna: Bonaccini, incontro col console rafforza rapporti con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha incontrato oggi pomeriggio a Bologna il console generale degli Stati Uniti, Benjamin Wohlauer, per un saluto istituzionale in occasione della conclusione dei tre anni di mandato a Firenze. Bonaccini ha spiegato in una nota: "Ringrazio il console a nome di tutta la giunta regionale per la sua costante collaborazione e per il lavoro svolto in questi tre anni di permanenza in Italia. È stata un’esperienza molto positiva che ha permesso alle nostre istituzioni di promuovere al meglio le relazioni commerciali e culturali tra i nostri due Paesi. Uno scambio proficuo quello tra Regione Emilia-Romagna e Consolato americano che rinsalda il forte legame che già unisce Italia e Stati Uniti”. (Ren)