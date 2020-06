Corruzione: Gentili (Milano Progressista), nel 2011 candidai Bellini per Cda Atm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Milano Progressista, David Gentili, ha raccontato nella seduta del Consiglio comunale di aver candidato nel settembre 2011 Paolo Bellini, il funzionario di Atm indagato per corruzione, come rappresentante dei lavoratori nel Cda dell'azienda del trasporto pubblico locale, con il sindacato Faisa-Cisal, con cui - ha spiegato Gentili - "avevo una stretta collaborazione, perché mi indicavano in Atm le questioni aperte, le situazioni che dovevano affrontare. Ad un certo punto nacque l'ipotesi di candidare una persona di Atm nel consiglio di amministrazione, questa persona mi venne presentata ed era Paolo Bellini". "Lo incontrai in due, tre occasioni e allora lo valutammo insieme e mi colpì il fatto che questa persona nella sua candidatura mi sottolineava l'importanza della tutela dei lavoratori, della trasparenza degli appalti. Chiaramente era uno dei temi su cui io puntavo molto e soprattutto sul tema delle esternalizzazioni. Allora decidemmo di candidarlo", ha raccontato il consigliere di maggioranza. "Chiaro che con il senno di allora io sono convinto della scelta che feci, con il senno di poi...", ha aggiunto Gentili, riferendo di aver contattato ieri la persona che nel 2011 gli fece il nome di Bellini, per chiedergli "come mai mi presentarono proprio lui". "Questo è quanto e ci tenevo che il Consiglio comunale lo sapesse", ha concluso il consigliere che è anche presidente della commissione consiliare Antimafia, mettendosi "a disposizione per qualsiasi domanda su questo argomento in termini provati e pubblici".(com)