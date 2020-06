Fase 3: Pd, Cig prolungata a dicembre per resistere, grave bloccarla ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cassa integrazione fino a dicembre con il relativo blocco dei licenziamenti "serve perché, come ci dicono i dati, occorrono ancora mesi per riprendere i normali ritmi di produzione, così come serve ancora tempo per la ripresa dei consumi". Lo scrive su Facebook il responsabile Lavoro della segreteria Pd Marco Miccoli. "Dire, come dicono Renzi ed altri, che facendo così, ci ritroveremo una bomba sociale a gennaio, è sbagliato e addirittura illogico. La bomba sociale esploderebbe ora se interrompessimo di colpo le misure di sostegno al reddito. La logica - osserva - è dare tempo alle imprese di risollevarsi, di arrivare al 2021, quabdo tutti gli istituti economici indicano la possibilità di una forte ripresa già nel primo semestre. Non stiamo pagando le persone per farle stare a casa, stiamo salvando i loro posti di lavoro". (segue) (Rin)