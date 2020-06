Decreto Rilancio: Iovino (M5s), soddisfazione per rimborso affitti per studenti universitari fuori corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione Bilancio ha appena approvato un mio emendamento al decreto Rilancio con il quale andiamo incontro a migliaia di studenti universitari fuori sede, rimborsandoli delle spese per l'affitto di casa durante il periodo di lockdown". Lo ha detto in una nota Luigi Iovino, deputato del Movimento 5 stelle: "In particolare, la misura si rivolge a coloro che hanno un Isee al di sotto dei 15mila euro, quindi già in condizioni economiche precarie: per loro lo Stato mette a disposizione 20 milioni di euro. Si tratta di un aiuto concreto per una categoria già molto penalizzata dalle misure restrittive dovute all'emergenza e di cui vado molto fiero: dobbiamo fare il possibile per garantire a tutti i giovani il diritto allo studio". (Ren)