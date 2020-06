Usa: coronavirus, New York riconsidera pasti all’interno dei locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di New York riesamineranno il via libera al consumo di pasti all’interno dei locali, in programma a partire dalla prossima settimana con l’avvio della Fase 3 di allentamento delle misure contro il coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Bill de Blasio, dopo che nei giorni scorsi i casi di contagio negli Stati Uniti sono continuati ad aumentare. New York, la cui curva dei contagi è da giorni in fase discendente, ha in programma di partire con la Fase 3 a partire da lunedì 6 luglio ma, ha avvertito de Blasio, “la questione dei pasti all’interno dei locali è ora in discussione”. Il sindaco di New York ha quindi promesso novità per i prossimi giorni. Secondo de Blasio, ciò che sta “chiaramente funzionando” è invece il consumo di pasti all’aria aperta: per questo le autorità cittadine hanno intenzione di incentivare i ristoranti a seguire tale pratica. De Blasio ha infine annunciato che sarà possibile cucinare nelle aree dei parchi destinati ai barbecue in occasione del fine settimana del 4 luglio, che negli Stati Uniti è festa nazionale. (Nys)