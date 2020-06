Scuola: Gallo (M5s), stanziati 5,6 mld per ripartire da economia e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti dobbiamo ripartire da un'economia della cultura e della vita per rimette in piedi questo Paese, per rimette in piedi i luoghi che calpestiamo". Lo ha affermato in rete il deputato M5s Luigi Gallo: "Per farlo il governo ha stanziato 5,6 mld per la partenza di un anno scolastico che sia un nuovo inizio per il Paese , ma non basta, perché ora regioni, sindaci, dirigenti scolastici, docenti, famiglie, associazioni, imprese, cittadini sono chiamati a costruire un anno scolastico nuovo, sicuro e innovativo". Quindi ha spiegato: "Ci attende una sfida, della stessa portata di quella vissuta dai medici, gli infermieri ed ogni operatore sanitario che ha vissuto nelle camere degli ospedali, nelle terapie intensive, ai pronti soccorsi, gli uomini e le donne che abbiamo chiamato eroi e che hanno dovuto fare una corsa contro il tempo per salvare vite umane e proteggere tutti noi" (segue) (Ren)