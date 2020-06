Scuola: Gallo (M5s), stanziati 5,6 mld per ripartire da economia e cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gallo ha aggiunto: "Oggi tutti noi siamo chiamati ad agire come un corpo unico, ancora una volta e questa volta, invece di farlo per i nostri anziani, dobbiamo farlo per i nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze, di tutte le persone che conosciamo perchè a settembre dovremmo credere in loro e dargli fiducia". Infine Gallo ha concluso: "E anche realtà come la Fondazione Ville Vesuviane , potranno fare la loro parte con le loro bellissime dimore, i loro esperti di didattica, per garantire un anno di cultura da rivolgere agli studenti, alle scuole, ai dirigenti di questo straordinario territorio che è sempre più fiero della propria cultura e che può costruire oggi per sempre una rete culturale ed educativa da far invidia al resto del Paese per mostrare la strada della creatività, della cultura , dell'arte e della storia a tutti gli italiani. Una strada che sarà possibile solo con l'impegno di tutti". (Ren)