Repubblica Ceca: governo si oppone a risoluzione Parlamento Ue su conflitto interessi

- Il governo ceco si è opposto alla risoluzione con la quale il Parlamento europeo si è riferito al conflitto di interessi del premier ceco, Andrej Babis. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ctk", che ha avuto accesso al testo dell'esecutivo, Praga lamenta il fatto che gli eurodeputati hanno interferito negli affari politici interni di uno Stato membro. La risoluzione violerebbe anche il principio di innocenza e anticipa i risultati di un'indagine in corso da parte dell'Ue sul presunto conflitto di interessi di Babis. La risoluzione incriminata accusa il primo ministro ceco di non poter esercitare in modo indipendente il suo ruolo perché partecipa a decisioni sulla distribuzione di fondi europei e al contempo mantiene un controllo sul gruppo industriale Agrofert. La risoluzione fa appello alla Commissione europea affinché mostri tolleranza zero verso i conflitti di interesse e alle autorità ceche perché creino un sistema affidabile per riconoscere e combattere tali conflitti. (Vap)