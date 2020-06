Francia: municipali, Macron punta su ambiente e rimpasto governo per lasciarsi alle spalle la sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron vuole lasciarsi alle spalle il deludente risultato registrato dal suo partito, La République en marche, al secondo turno delle elezioni municipali tenutosi ieri. Il voto, segnato da un'astensione record di circa il 60 per cento, ha visto trionfare il partito ambientalista di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), che si è aggiudicato molte città come Lione, Strasburgo, e Bordeaux, grazie anche al sostegno dei principali partiti di sinistra. A Parigi il sindaco uscente, la socialista Anne Hidalgo, si è riconfermata alla guida della città sfiorando il 50 per cento delle preferenze, grazie a un programma fortemente ecologista. Nettamente staccate la repubblicana Rachida Dati (33,8 per cento) e la macroniana Agnès Buzyn che si è fermata al 13,30 per cento. Un risultato prevedibile visti i verdetti delle urne al termine del primo turno del 15 marzo scorso, ma che costringe Macron a una profonda riflessione. La République en marche ha pagato cara la sua giovane età e la scarsa presenza territoriale. Nata per sostenere la campagna elettorale di Macron alle presidenziali del 2017, la formazione di maggioranza soffre il debole radicamento sul territorio, che ha lasciato spazio a partiti con più esperienza. (segue) (Frp)