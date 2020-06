Speciale infrastrutture: bozza decreto semplificazioni, dpcm per individuazione elenco opere rilevanza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, "è individuato l’elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del Covid-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi". E' quanto si legge nella bozza di decreto Semplificazioni. (Rin)