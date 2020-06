Speciale infrastrutture: Ucraina, presidenza ringrazia paesi che hanno offerto aiuti dopo inondazioni in regioni occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Ucraina sono grate agli Stati Uniti, all’Ungheria, a Israele, alla Moldova e alla Svezia per aver offerto aiuto alle regioni occidentali del paese in seguito alle inondazioni delle ultime settimane. Lo ha scritto sul proprio profilo Twitter la portavoce presidenziale dell’Ucraina, Iulia Mendel. “Siamo grati a Usa, Ungheria, Israele, Moldova e Svezia, che hanno offerte aiuto alla regione della Carpazia in Ucraina, per riprendersi da quella che la Commissione europea ha definito la peggiore inondazione nell’area da oltre mezzo secolo”, ha scritto Mendel. Le inondazioni hanno colpito 180 città e villaggi nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Lviv e Ternopil, distruggendo circa 202 chilometri di strade, 94 ponti e danneggiando molte altre infrastrutture. (Rum)