Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Novari, aspettiamo dl su infrastrutture da ministro

- "Stiamo aspettando il decreto legge del ministro De Micheli sulle infrastrutture che è fondamentale per le Olimpiadi, dopodiché a settembre avremo la presentazione, la finalizzazione di tutte le le location di gara, ci attende in estate molto attiva". Lo ha detto Vincenzo Novari, ad del Comitato organizzativo Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a margine di "I discorsi del coraggio" in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. (Rem)