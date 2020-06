Energia: A2a sottoscrive accordo con Comune di Carugate per realizzazione di una rete di ricarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A, mediante la società controllata A2A Energy Solutions, e il Comune di Carugate hanno siglato un contratto di concessione, della durata di 8 anni, per la realizzazione e la gestione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo deriva dall’aggiudicazione del bando per l’assegnazione delle aree promosso dall’amministrazione comunale negli scorsi mesi. Le installazioni sono previste in diversi punti del territorio: via XX Settembre (nei pressi del Municipio), via Garibaldi, via del Ginestrino (parcheggio Centro sportivo comunale), via Fidelina (parcheggio piscina comunale), via Cesare Battisti (parcheggio Parco Centro), via San Francesco d’Assisi e via De Gasperi. L’accordo prevede l’installazione e la gestione di 1 colonnina di ricarica Fast Charge Multistandard (ricarica contemporanea di due veicoli elettrici, di cui uno sul lato in corrente continua DC fino a 50 kW e l’altro sul lato in corrente alternata fino a 22 kW) e di 6 colonnine di ricarica Quick Charge (ricarica contemporanea di due veicoli elettrici su entrambi i lati in corrente alternata fino a 22 kW), integrate nel circuito E-moving di A2A già presente a Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Rovato e in Valtellina. (segue) (Com)