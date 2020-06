Energia: A2a sottoscrive accordo con Comune di Carugate per realizzazione di una rete di ricarica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le infrastrutture che saranno installate a Carugate, come tutte quelle della rete pubblica di ricarica, saranno alimentate con energia verde 100 per cento rinnovabile, certificata dal marchio "100 per cento green A2A". Per il Gruppo A2A è un ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio Piano di Sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui opera ad essere protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smart. Dal 2010, con il progetto E-moving, A2A ha sviluppato una rete di oltre 660 punti di ricarica pubblici per la ricarica di veicoli elettrici a 2, 3 e 4 ruote. Lo sviluppo della rete, attraverso l’implementazione di stazioni di ricarica che adottano tecnologie innovative, è reso possibile anche grazie all’esperienza e alle sperimentazioni in corso a Milano in via Ponte Nuovo e in viale Giovanni da Cermenate, a Brescia e a Salò, dove A2A ha realizzato quattro E-Hub per la ricarica dei veicoli elettrici della propria flotta: una scelta green per contribuire alla crescita di una mobilità più smart, più innovativa e più sostenibile. L’esperienza di A2A ha permesso, inoltre, l’implementazione di modelli di business e offerte al servizio delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini, delle flotte aziendali e dei car-sharing. Un progetto fortemente voluto dall’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Riva, che con il Sindaco Luca Maggioni presenta la visione dell’amministrazione comunale di Carugate. (segue) (Com)