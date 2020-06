Energia: A2a sottoscrive accordo con Comune di Carugate per realizzazione di una rete di ricarica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il cammino verso una mobilità più sostenibile passa necessariamente attraverso il superamento dei veicoli alimentati da combustibili fossili verso i nuovi mezzi di trasporto ad alimentazione elettrica. Saranno due i filoni fondamentali per arrivare in temi rapidi a uno sviluppo tecnologico per migliorare sempre più il tema dell’autonomia e dei tempi di ricarica e la creazione delle infrastrutture. Per questo abbiamo ritenuto di fare la nostra parte lanciando un forte impulso attraverso questa iniziativa, alla quale stiamo lavorando da quasi due anni e che finalmente vede la luce” dice Riva. “Nonostante il mercato sia in forte espansione (soprattutto nei paesi del nord Europa) le auto 'fullelectric' sono ancora una goccia nel mare. Stimolare la crescita delle infrastrutture crediamo possa essere un passaggio importante per creare le condizioni affinché questa transizione epocale possa avvenire nel minore tempo possibile. Questa è una delle nostre riposte concrete al problema dell’inquinamento e della qualità dell’aria nelle nostre città. Un altro tassello che andiamo ad aggiungere nello sviluppo di una nuova mobilità e nel rendere Carugate una città sempre più moderna e sostenibile, oltre che un servizio in più per i carugatesi e chi frequenta la nostra città” sostiene il Sindaco Maggioni. “Con un occhio già al futuro: lo sviluppo tecnologico sta già proponendo soluzioni nuove e molto interessanti, quali per esempio la possibilità di creare stazioni di ricarica diffuse sfruttando l’infrastruttura della pubblica illuminazione” prosegue il Sindaco. “Siamo vigili e saremo pronti a mettere in campo nuove iniziative, facendo sì che quello che presentiamo oggi sia solo il punto di inizio di uno sviluppo, anche culturale, che la nostra città dovrà promuovere nei prossimi anni. Le colonnine saranno posizionate nei punti cruciali della città, in tutti quei luoghi che prevedono una “sosta lunga”, ove per raggiungere il centro città, ove per praticare sport o fruire di pubblici servizi. L’operazione non costerà nulla alle casse comunali, in quanto A2A realizzerà i lavori a proprie spese”. (Com)