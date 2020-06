© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne per il voto sulle modifiche alla Costituzione della Federazione Russa nei primi quattro giorni di apertura dei seggi nella regione di Mosca ha superato il 40 per cento. In totale più di 2,3 milioni di residenti nella capitale russa hanno votato, ha riferito a "Ria Novosti" il servizio stampa della commissione elettorale della Regione di Mosca. (Rum)