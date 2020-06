Ue: Fassina (Leu) a Zingaretti su Mes, perché nessuno accorre a ritirare "regalo"?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un intervento sull'"Huffington Post", il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina rivolge alcune domande al segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti e sul Mes lo invita a "discutere nel merito". "Perché nessun altro Stato accorre a ritirare il 'regalo'? - osserva Fassina - Eppure, un significativo risparmio di spese per interessi lo maturerebbero anche Grecia, Portogallo, Spagna, Francia solo per menzionare gli Stati che avrebbero maggior convenienza. Seconda: il problema sono le condizionalità all'accesso o la valutazione del rischio di solvibilità del debitore dopo l'accesso e le conseguenti azioni richieste per ridurre tale rischio, ossia un programma di 'aggiustamento' macroeconomico e strutturale, come previsto dalle normative vigenti? Ricordo che, a fine anno, il nostro debito pubblico sarà prossimo al 170 per cento del Pil e la valutazione di sostenibilità è oggettivamente aperta nello scenario anemico di un'Ue zavorrata dal suo estremismo mercantilista". (segue) (Rin)