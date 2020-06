Serbia: coronavirus, stato d'emergenza a Vranje e obbligo di mascherina a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità di crisi del governo della Serbia ha introdotto delle nuove misure contro l'aumento dei casi di coronavirus registrato nell'ultimo periodo. Secondo quanto riporta la stampa locale, il governo ha proclamato lo stato d'emergenza nel comune di Vranje, nel sud del paese, a causa dell'impennata di casi che si è verificata in quell'area. A partire dalle 6 di domani mattina, inoltre, sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherine nella città di Belgrado per tutti i luoghi chiusi. "Non devono essere per forza delle mascherine chirurgiche, possono essere anche di stoffa, come quelle che possiamo cucire da soli, l'importante è che ci sia una protezione fisica", ha detto ai giornalisti la dottoressa Darija Kisic Tepavcevic al termine della riunione dell'Unità di crisi. (segue) (Seb)