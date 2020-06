Serbia: coronavirus, stato d'emergenza a Vranje e obbligo di mascherina a Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati emessi oggi dalle autorità sanitarie nazionali sono 242 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre sono 4 i decessi. Il maggior numero dei nuovi contagi, secondo i dati degli ultimi giorni, si trova fra i giovani. Il dott. Goran Stevanovic dell'Unità di crisi ha dichiarato oggi che il virus non colpisce più in modo violento solo anziani e malati cronici e che anche fra i giovani si trovano dei casi gravi. "Una parte dei pazienti ha un quadro clinico più lieve, mentre una parte ha delle gravi infezioni polmonari. Per questo stiamo ampliando la capacità degli ospedali dedicati al Covid", ha detto Stevanovic. Secondo quanto riferito in precedenza dal direttore del Policlinico studentesco di Belgrado, Marija Obradovic, attualmente sono più di 210 gli studenti positivi al Covid-19, mentre si attendono i risultati per altri 50. (Seb)