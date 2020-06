Milano: Gallera, candidarmi a sindaco? Mai pensato, m’interessa solo salute lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo all'evento “Salute Direzione Nord - I discorsi del coraggio”, è tornato a parlare della sua candidatura a sindaco di Milano alle amministrative 2021, dopo che l’ipotesi è ventilata nelle prime settimane di emergenza sanitaria. “Io non ho mai pensato a nulla. Quello è stato uno dei primi elementi di qualcuno che forse mi ha voluto tirare in una trappola”, ha detto Gallera. “Sono milanese, ho fatto l’assessore e il consigliere comunale a Milano. Oggi svolgo un lavoro molto faticoso e ho il dovere di portarlo avanti finché ho la fiducia del presidente Fontana, della giunta e del Consiglio regionale, che con atti formali ha sempre respinto qualunque soluzione alternativa, compresa la mozione di sfiducia. Devo andare avanti e pensare alla salute dei miei concittadini, non penso assolutamente ad altro”, ha concluso l’assessore. (Rem)