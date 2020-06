Francia: Ascani (Pd) su amministrative, svolta green necessaria nelle politiche dei governi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La svolta green deve vivere nelle politiche dei governi e essere perno della politica del nostro Partito": così il viceministro dell'Istruzione, Anna Ascani, su Facebook. "Le elezioni amministrative in Francia ci consegnano il balzo in avanti delle forze ambientaliste e l’affermazione delle donne. I Verdi crescono, quasi ovunque, raccogliendo importanti vittorie e Anne Hidalgo si riconferma Sindaca di Parigi - si legge nel post -. In Italia il Partito Democratico dev’essere il luogo dove questi temi vengono affrontati e rappresentati, insieme a un necessario protagonismo femminile", conclude Ascani.(Rin)