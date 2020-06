Coronavirus: la Tunisia si prepara a una possibile seconda ondata in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia dovrebbe prepararsi per una possibile seconda ondata di coronavirus il prossimo autunno. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il ministro della Sanità del paese nordafricano, Abdeltif Mekki. “Dopo la riapertura dei confini tunisini agli espatriati, ci sono buone probabilità che il coronavirus ritorni”, ha detto l’esponente del governo, spiegando che la stagione estiva dovrebbe fornire un’opportunità per testate e rodare le misure anti-contagio. La Tunisia ha riaperto sabato 27 giugno le sue frontiere aeree e marittime dopo circa due mesi di serrata. La decisione mira al salvataggio del settore turistico, gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, anche se gli albergatori sono scettici a causa delle severe restrizioni per l’ingresso dei turisti nel paese. Per quanto riguarda la riapertura delle frontiere terrestri non è stata ancora fissata una data. Il ministero della Salute ha reso noto ieri di aver registrato quattro nuovi casi di coronavirus nel fine settimana, mentre altre cinque persone già contagiate e sottoposte nuovamente al test sono risultate nuovamente positive. Pertanto, il numero totale di persone contagiate dall’agente patogeno Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19, sale a quota 1.168 casi in Tunisia. (Tut)