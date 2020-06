Albania: Durazzo, proteste per mancata inclusione in lista sovvenzioni post sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di cittadini della città albanese di Durazzo non inseriti nell'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni per la ricostruzione a seguito del devastante terremoto dello scorso novembre si sono riuniti di fronte al comune di Durazzo per presentare ricorso contro la decisione. “Siamo venuti qui per ottenere una risposta, ma non sappiamo se ci riusciremo. C'è anche un problema con il sistema informatico. Devono aprire altri uffici per far fronte all'afflusso di richieste”, ha affermato uno dei manifestanti ai microfoni di “Top Channel”, spiegando che quella in atto è “un’ingiustizia”. Venerdì scorso il comune di Durazzo ha approvato una lista di 6.255 cittadini che beneficeranno della sovvenzione per riparare i danni di livello "DS1-DS3" alle abitazioni danneggiate dal sisma. Allo stesso tempo, è stato pubblicato l'elenco delle persone non qualificate per vari motivi, che a loro volta possono presentare ricorso contro la decisione entro sette giorni. Preoccupati per la mancata inclusione nell’elenco e i tempi stretti per presentare un appello, i cittadini non hanno rispettato le misure di sicurezza imposte per il coronavirus, in particolare quelle relative al distanziamento, mentre si sono messe in fila per presentare le loro richieste. (Alt)