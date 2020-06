Bangladesh: coronavirus, 141.801 casi e 1.783 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato 4.014 nuovi casi di coronavirus e 45 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è salito a 141.801 e quello delle vittime a 1.783. I pazienti guariti sono 57.780, pari al 40,75 per cento. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel bollettino odierno. Tra le ultime vittime c’è anche il sottosegretario alla Difesa Abdullah Al Mohsin Chowdhury. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.837, in 65 laboratori abilitati. Il numero complessivo è di 748.034, con un tasso di infezione del 22,5 per cento. Ieri l’economista e banchiere bengalese Muhammad Yunus, ideatore del microcredito moderno e fondatore della Grameen Bank, premio Nobel per la pace nel 2006, ha lanciato un’iniziativa volta a dichiarare un bene comune globale il vaccino che sarà sviluppato contro la Covind-19. L’appello è stato sottoscritto da 105 personalità, tra cui premi Nobel, ex capi di Stato e di governo, artisti e intellettuali, attivisti e leader d’impresa. (segue) (Inn)