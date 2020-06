Regno Unito: premier Scozia avverte su possibilità quarantena per arrivi dall'Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier scozzese Nicola Sturgeon ha avvertito che potrebbe considerare l'introduzione della quarantena per chi entra nella nazione dall'Inghilterra, in caso di aumento dei contagi da coronavirus. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Sturgeon ha detto che l'introduzione di restrizioni sugli spostamenti da una nazione all'altra non è parte dei suoi piani al momento, ma che "nulla è escluso". Il primo ministro si è impegnato ad adottare un approccio "rigido" per quanto riguarda la sanità pubblica, e ha citato gli esempi degli Stati Uniti e della Germania, dove stati o aree con un tasso di trasmissione del coronavirus più basso hanno introdotto la quarantena per le persone che arrivano da località con un tasso più alto. In una presa di posizione decisa, Sturgeon ha invitato il premier Boris Johnson a dichiarare in modo definitivo che lo scopo delle sue politiche per il coronavirus è lo stesso della Scozia. Il premier scozzese ha anche aggiunto che sta ancora considerando se approvare il piano dei "ponti aerei" del governo britannico per gli aeroporti scozzesi, visto che non è stata consultata da Johnson a riguardo. Se Sturgeon non approva il programma, i viaggiatori scozzesi dovranno isolarsi per 14 giorni al loro ritorno da qualsiasi località. "Dobbiamo stare attenti alla possibilità di importare in Scozia casi di coronavirus...Quindi se dovessimo vedere una divergenza tra i tassi di trasmissione del coronavirus in Scozia e in altre parti del Regno Unito, dal punto di vista della sanità pubblica dovremmo trovare un modo per gestire la situazione e per evitare un aumento dei casi di coronavirus in Scozia", ha dichiarato il premier scozzese. "Spero che non ce ne sia bisogno. Spero vivamente che ci sarà un crollo nel tasso di trasmissione del coronavirus in Scozia, come sta succedendo al momento, e in tutte le altre parti del Regno Unito", ha aggiunto Sturgeon. (Rel)