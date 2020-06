Brasile: coronavirus, stato di San Paolo seconda regione al mondo per numero di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 14.338 morti per patologie riconducibili alla Covid-19 e 271.737 persone infettate dal nuovo coronavirus, lo stato di San Paolo, in Brasile, rappresenta la seconda regione al mondo per numero di contagi, secondo i calcoli dell'Università statunitense Johns Hopkins. Nelle regioni con il più alto tasso totale di casi, San Paolo è superata solo da New York, con 392.539 casi, e si posiziona davanti a Mosca (265.581), alla regione metropolitana del Cile (220.071) e allo stato statunitense della California (210.821). Nonostante le statistiche e nonostante l'avanzata del virus non conosca rallentamenti, il governo dello stato e del municipio della capitale San Paolo hanno annunciato la possibile riapertura di bar, ristoranti e saloni di bellezza a partire dal prossimo lunedì 6 luglio. (segue) (Brb)